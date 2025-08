Calcio giovani – La Primavera di Graziani al lavoro

SAN GIORGIO BIGARELLO Si è radunata ieri, sul campo di Gazzo Bigarello, la formazione Primavera del Mantova. Guidati anche quest’anno da Gabriele Graziani, i baby biancorossi proveranno ad agguantare la promozione in Primavera 2, sfuggita lo scorso maggio nella finale play off dopo il primo posto in campionato. La rosa è composta da alcuni componenti che già facevano parte del gruppo Primavera e altri che hanno disputato il campionato Under 17, oltre a quattro nuovi inserimenti. L’auspicio per tutti loro è sfruttare al meglio la stagione come tappa di avvicinamento al calcio dei grandi.