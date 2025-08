Fiera delle Grazie, istituzione limiti di velocità e chiusura strade

Modifiche alla viabilità in occasione della Fiera delle Grazie.

In particolare, in occasione dell’edizione 2025 della manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori sono previste:

l’istituzione dalle ore 6 del 13 agosto alle ore 2 del 18 agosto 2025 di due attraversamenti pedonali temporanei sulla S.P. n° 1 “Asolana” per l’attraversamento in sicurezza dei pedoni dai parcheggi alla zona fiera

l’introduzione dalle ore 6 del 13 agosto alle ore 2 del 18 agosto 2025 del limite massimo di velocità a 50 Km/h nel tratto della Strada provinciale Asolana tra l’intersezione con S.S. 10 Padana Inferiore e l’incrocio con S.P. n° 23 “Castellucchio-Goito”

la chiusura della S.P. 1 Asolana dall’intersezione con la statale 10 “Padana Inferiore” all’incrocio con la S.P. 23 Castellucchio-Goito dalle ore 22 del 17 agosto all’1 del 18 agosto 2025 durante lo spettacolo pirotecnico, con deviazione del traffico su S.P. n° 23 Castellucchio – Goito e S.S. n° 10 Padana Inferiore

l’installazione dalle ore 6 del 13 agosto alle ore 20 del 18 agosto 2025 di segnaletica verticale indicante i parcheggi ed il divieto di sosta h 0/24 dall’intersezione con S.S. 10 Padana Inferiore all’incrocio con la S.P. 23 “Castellucchio-Goito” lungo la S.P. 1 Asolana

In occasione della Fiera, il tratto della S.P. n° 1 “Asolana”, che si estende dall’intersezione con la S.S. n° 10 “Padana Inferiore” all’intersezione con la S.P. n° 23 “Castellucchio-Goito”, è infatti continuamente congestionato dall’elevato traffico di veicoli di chi si reca alla manifestazione fieristica, rendendo problematico il normale flusso dei mezzi e creando situazioni di pericolo per i pedoni che, dai parcheggi allestiti per l’evento, devono attraversare la S.P. n° 1 “Asolana” per recarsi nella zona della fiera.