Calcio giovani – Torneo delle Province: i Giovanissimi di Mantova battono Brescia (2-3) e staccano il pass

DESENZANO (Bs) Comincia come meglio non poteva la selezione mantovana dei Giovanissimi under 15 contro i pari età di Brescia: il 2-3 finale di Desenzano permette ai virgiliani di centrare un successo chiave per il passaggio del turno. Risultato prestigiosissimo quello ottenuto ieri dai ragazzi di Todeschi che, in un match da dentro o fuori, non hanno deluso le aspettative confermando le ottime impressioni avute durante le numerose sedute di allenamento effettuate da novembre scorso. Sfida ostica quella sul sintetico “Maraviglia” con i padroni di casa che, dopo un buon inizio, subiscono l’iniziativa dei biancorossi che passano al 16’ grazie all’asolano Magri. La reazione delle rondinelle è però veemente e un fallo ingenuo in area induce il direttore di gara Meini a decretare il penalty che Iseppi trasforma riportando il risultato in parità. I padroni di casa, in fiducia, spingono sull’accelleratore e allo scoccare del 35’ Bytiqi ribalta d’astuzia la situazione. Mantova non si scoraggia, si ricompatta negli spogliatoi e, dopo centottanta secondi dalla ripresa delle ostilità, è Oleatti a pescare il 2-2. Mister Todeschi studia i cambi opportuni e i nuovi entrati danno quella linfa necessaria a chiudere in avanti la gara: sull’ultima sortita offensiva ci pensa Negri (Union Team Marmirolo) a siglare un clamoroso 2-3 che proietta i virgiliani al prossimo turno. Bravi!