Rugby Serie A – Weekend amaro per i Caimani. Madero: “Non possiamo più sbagliare”

VIADANA I Caimani incassano una sconfitta pesante nella trasferta di Padova contro il Valsugana. Il 34-27 finale non solo sancisce il terzo stop stagionale per la formazione viadanese, ma le costa anche il primato nel girone Tre. Ora in vetta alla classifica c’è proprio la squadra veneta, che conferma la propria solidità dopo aver vinto anche la gara d’andata, disputata allo Zaffanella e chiusa con il punteggio di 17-14. L’avvio di gara è stato combattuto, con i Caimani determinati a tenere testa ai padroni di casa e a imporre il proprio gioco. Tuttavia, alcune disattenzioni in fase difensiva e la maggiore concretezza del Valsugana nei momenti chiave hanno fatto la differenza. I ragazzi di coach Madero hanno provato a rientrare in partita nella ripresa, ma lo sforzo non è bastato per ribaltare l’inerzia dell’incontro. Con questo risultato, i Caimani scivolano al secondo posto, distanti due lunghezze dal Valsugana, ma con ancora diverse partite da giocare e la possibilità di recuperare terreno.

Domenica prossima la squadra viadanese tornerà a giocare davanti al pubblico amico dello Zaffanella, ospitando il Ruggers Tarvisium Treviso già battuto all’andata 29 a 19. Sarà un’occasione da non fallire per riprendere la marcia e mantenere vive le ambizioni di vertice. «Sono molto amareggiato – ha dichiarato l’head coach Benjamin Madero – perché abbiamo sprecato una grande opportunità di portare a casa il successo, come era già accaduto prima della sosta contro Pesaro, quando alla fine eravamo stati sconfitti. Domenica prossima torneremo a giocare davanti al nostro pubblico, e se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione, dobbiamo fare il possibile per non lasciare più punti per strada. Ogni partita da qui in avanti sarà una battaglia e dovremo affrontarla con il massimo della concentrazione».