Calcio dilettanti – Panchine bollenti: Novellini vicino alla Castellana. Asola su Tavelli, lo Sporting pensa a Bruschi

MANTOVA Potrebbe esserci la settimana prossima la fumata bianca per vedere Alessandro Novellini sulla scrivania di direttore sportivo della Castellana, dove affiancherebbe l’allenatore Alessandro Cobelli. Dei dettagli si sta ancora discutendo, a quanto pare, ma non è stata presa una decisione definitiva. L’ex tecnico dello Sporting Club potrebbe essere un obiettivo anche dell’Asola (come tecnico), qualora non venisse perfezionato il suo passaggio alla Caste. I biancorossi, comunque, hanno la priorità di discutere l’eventuale rinnovo con l’attuale allenatore Lamberto Tavelli, stimatissimo dalla dirigenza. Nel frattempo allo Sporting Club si sfoglia la margherita: un’idea potrebbe essere quella che porta a Cesare Bruschi, tecnico ostigliese nell’ultima stagione al Casaleone. La società veronese vorrebbe confermarlo, a Goito l’allenatore avrebbe potuto approdare cinque anni fa, proprio prima dell’era Novellini. Vedremo.

Tutto in stand by al San Lazzaro, dove il presidente Angelo Valenza ha allontanato le voci di fusioni: c’è stato un contatto con Marco Dalmaschio per il ruolo di direttore sportivo. Ma la priorità, come ribadiscono dalla società, è quella di poter aprire il circolo. Il prossimo 25 maggio dovrebbe tenersi il Consiglio della Governolese. Da lì si discuterà il rinnovo, o meno, di Ciccio Graziani.