Calcio – Il Mantova e la riammissione in Serie C: venerdì il verdetto Covisoc sulle iscrizioni

Mantova Il Mantova ha festeggiato la riammissione in Lega Pro, anche se manca ancora l’atto ufficiale, che arriverà intorno al 20 luglio con la risposta della Figc. In ogni caso in viale Te la testa è rivolta ormai al prossimo campionato di Serie C. E c’è grande curiosità di capire quali saranno le prossime avversarie dei virgiliani. Non è facile stabilirlo, perchè si deve attendere il verdetto della Covisoc, che arriverà nella giornata di venerdì. C’è la curiosità di capire se saranno confermate le criticità emerse nelle settimane precedenti, specialmente sul fronte Siena e Messina. E poi c’è l’intreccio con la Serie B e nello specifico tra Lecco, Reggina e Brescia. Riuscirà il Lecco a partecipare al prossimo campionato di Serie B? Quale sarà il destino della Reggina? Il Brescia ha ancora margini per sperare in un ripescaggio? Venerdì sera forse si capirà qualcosa in più. In caso di bocciature, le società avranno tempo per fare ricorso entro il 5 luglio e per il 7 luglio è già stato fissato il Consiglio Federale. Per quanto riguarda la Lega Pro, ormai sanno tutti che in caso di ripescaggio ad avere l’assoluta precedenza sarà l’Atalanta. Nel caso ne servisse un altro (difficile), ecco l’Alcione Milano. Intanto il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha già dato il suo verdetto, in un’intervista rilasciata al Corriere Adriatico: «No ad una Lega Pro a 61 squadre. Il Lecco ha titolo per fare la Serie B e la Figc non può aprire un nuovo scenario di Lega Pro in sovrannumero». Si prospettano davvero delle settimane roventi su questo fronte. La strada che porta ai gironi è ancora molto lunga.