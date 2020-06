Gli scaricano una montagna di rottami nel campo agricolo

CASTEL GOFFREDO – Una bruttissima sorpresa ieri mattina per il proprietari di un appezzamento di terreno agricolo nelle campagne di Castel Goffredo. Il proprietario infatti, senza nessun preavviso, ieri mattina ha trovato una parte della sua proprietà agricola coperta di rottami di lavorazioni edili e di pezzi di compensato. Tutto materiale, insomma, che sembra provenire da una serie di lavorazioni di tipo edile e scaricato in campagna, come se nulla fosse. Il materiale già nella giornata di ieri è stato poi rimosso, ma rimane il fatto che fenomeni di questo tipo ormai sono sempre più frequenti, con persone che – senza un briciolo di civiltà e senso civico – si liberano dei propri rifiuti gettandoli all’aperto.