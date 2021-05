Tangenziale a Goito, il consigliere del M5S Fiasconaro sostiene il comitato

GOITO – “Condivido pienamente l’appello del Comitato per la tangenziale di Goito. È necessario un intervento da parte della Regione per risolvere la questione”, dichiara Andrea Fiasconaro, consigliere M5s Lombardia.

“L’anno scorso la situazione sembrava essersi finalmente sbloccata, dopo decenni, in seguito alla decisione di Regione di finanziare l’opera con 130 milioni di euro. Tuttavia, oggi i lavori sono ancora al palo e il paradosso è che i soldi per cominciare i lavori ci sono. Soldi – precisa Fiasconaro – già previsti nel bilancio regionale.”

“È quindi necessario che Regione ora consideri una priorità quella di sbloccare l’iter burocratico per l’aggiornamento della progettazione di quest’opera. Proprio in questi giorni ho incontrato personalmente, a Roma, il Sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, tramite il quale ho sollecitato il Ministero perchè dia una risposta definitiva alla Regione sull’iter burocratico, per sbloccare la progettazione della tangenziale. Oltre al Ministero ho sollecitato anche l’Assessore ai trasporti Terzi affinché anche lei ritorni a considerare prioritario lo sblocco dell’opera.” “I soldi sono stati stanziati, ora è importante che la situazione venga ripresa in mano senza attendere altro tempo, perchè è assurdo lasciare tutto in sospeso”, conclude Fiasconaro.