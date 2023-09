Calcio Juniores – L’Asola batte il Psg ai rigori e vince la prima Coppa “Voce di Mantova”

San Martino dall’Argine L’Asola si aggiudica la prima edizione della Coppa la Voce di Mantova battendo in finale, ai rigori, il Psg. Nemmeno il tempo di prendere le posizioni in campo che il Psg al 2’ sblocca il risultato con Galli che, sul filo del fuorigioco, sbuca alla spalle di tutti e insacca la rete dell’1-0. L’Asola si riversa subito nella metà campo cremonese esponendosi però alle ripartenze del Psg, che al 15’ può già raddoppiare, ma il tiro di Assandri si stampa sul palo. Al 33’ l’Asola pareggia i conti con Vighi, che si destreggia bene in area e mette la sfera sotto la traversa (1-1). Sulle ali dell’entusiasmo l’Asola sfiora due volte il gol del raddoppio e al 38’ completa l’operazione sorpasso con una pregevole girata di Gaboardi. Al 68’ arriva il tris con un diagonale di Badinelli. Il quale, due minuti dopo, lascia partire un fendente che centra il palo. All’80’ il Psg torna in partita: Federici realizza a tu per tu col portiere. All’ultimo minuto di recupero succede quello che non ti aspetti: El Hassani si invola solitario verso la porta dell’Asola e viene steso da Sarzi Amadè (per lui arriva il rosso). Sulla punizione dal limite lo stesso El Hassani mette la sfera nel sette: 3-3 e si va ai rigori. I primi dieci sono tutti a segno, l’Asola segna anche il primo della serie a oltranza, il Psg sbaglia e la Coppa finisce nella bacheca biancorossa.

Senza storia la finale per il terzo e quarto posto. Il San Lazzaro si impone nettamente mostrando la “manita” ad una Rapid Olimpia ma in partita. Per una ventina di minuti regna l’equilibrio, poi il San Lazzaro cambia marcia e nel giro di 7 minuti chiude il match. Al 21’ Bresciani insacca con un colpo di testa ravvicinato. Dopo 2 minuti Gola raddoppia con un tiro da lontano e al 28’ ancora Bresciani firma il tris con una splendida girata in area. Nella ripresa la Rapid Olimpia prova una timida reazione, ma senza esito. Ed è ancora il San Lazzaro a gonfiare la rete avversaria: al 61’ con Bianchi e al 69’ con Zenoni per il definitivo 5-0. La Rapid si consola con il premio di capocannoniere assegnato ad Aiosa, autore di 4 reti.