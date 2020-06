Calcio – Mantova, addio a William “Carburo” Negri

MANTOVA – È morto stamane William “Carburo” Negri: con lui se ne va un altro pezzo pregiato del calcio mantovano. Da tempo malato, avrebbe compiuto 85 anni a luglio. E’ stato il portiere del Piccolo Brasile di Edmondo Fabbri: esordì in A col Mantova il 27 agosto 1961 contro la Juventus. Iniziò nella Governolese in Prima Categoria nel 1953-1954, per passare ai biancorossi l’anno successivo, in IV Serie. Difese i pali anche del Bologna con cui vinse lo scudetto nel 1964. Nel 1962 il debutto in Nazionale. Negli anni ’70 fu allenatore dei portieri del Mantova, per poi passare secondo allenatore e in qualche occasione guidò anche la prima squadra. Nel campionato 1988-1989 sostituì Paolo Ferrario sulla panchina del Modena, assieme a Mario Viviani.