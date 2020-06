Calcio dilettanti – Ripescaggi: Ostiglia sì, Suzzara ni

MANTOVA Il Comitato Regionale della Lombardia ha pubblicato le graduatorie per i ripescaggi relativi alla stagione 2020-21, con relativo modulo di richiesta per le società interessate. Poche le mantovane coinvolte. Le chance più alte le ha sicuramente l’Ostiglia, che si trova al secondo posto delle “ripescabili” in Seconda Categoria, dietro ai bresciani dell’Eden Esine. Ma andiamo con ordine.

In Eccellenza le aventi diritto all’iscrizione risultano 52, ma il numero base stabilito è 48. Le mantovane sono Castiglione e Governolese.

Situazione di sovrannumero anche in Promozione, con 105 società registrate per 96 posti disponibili. Qui le mantovane sono: Asola, Casalromano, Castellana, San Lazzaro e Sporting Club. Conta di aggregarsi il Suzzara, terza classificata nell’ultimo campionato stoppato dal Covid. Ma davanti ai bianconeri ci sono le 10 società indicate dal Crl che hanno “chiuso” il torneo al secondo posto. Complici rinunce e fusioni, tanti posti potrebbero liberarsi, ma al momento è difficile fare previsioni.

In Prima Categoria, le società legittimate ad iscriversi sono 202, a fronte di 192 posti disponibili. La prima mantovana in lizza per il ripescaggio è il Sant’Egidio San Pio X, che tuttavia occupa il 22esimo posto della relativa graduatoria. Una posizione che al momento non autorizza illusioni, ma tutto può succedere.

È praticamente fatta, invece, per l’Ostiglia. La Seconda Categoria, infatti, conta 384 posti disponibili e 385 società aventi diritto all’iscrizione. Qualche casella inevitabilmente si libererà, a vantaggio dell’Ostiglia che è secondo nella graduatoria ripescaggi.

Tra i giovani, altissime chance per la Castellana, seconda nella graduatoria Juniores Regionale B ma virtualmente prima, visto che il Telgate (promosso in D) farà la Juniores Nazionale.

Ribadite le regole per le quote: sempre in campo un 2000, 2001 e 2002 in Eccellenza e Promozione; due 1998 e un 1999 in Prima; due 1997 e un 1998 in Seconda. Il termine per fusioni e scissioni scade il 9 luglio, mentre le iscrizioni saranno ammesse non prima del 23 luglio.