MANTOVA Nessuna sorpresa. Il Pordenone ha rinunciato ad iscriversi al campionato di Serie C 2023-24 (la scadenza era fissata per mezzanotte), spianando così la strada al Mantova che verrà riammesso tra i professionisti. L’ufficialità arriverà soltanto il 20 luglio, ma in viale Te possono già lavorare in ottica Lega Pro.