Tennis – La meglio gioventù al “Club Revolution” del Tc Mantova. Nicholas Tomirotti (Ostiglia) vince il torneo 3ª categoria dell’At Suzzara

Mantova Domenica scorsa si è concluso il Torneo Giovanile “Tennis Club Revolution” sui campi del Tennis Club Mantova. «Vedere tanti ragazzi cimentarsi sui nostri campi da gioco con passione ed entusiasmo è stato davvero gratificante» hanno detto gli organizzatori e responsabili del circolo cittadino, che desiderano ringraziare tutto lo staff, in particolare il direttore del torneo, il maestro Lorenzo Leoni, e Luca Frasson, che ha contribuito all’organizzazione dell’evento in cui i giovani atelti mantovani si sono messi in bella evidenza. Ecco allora la carrellata dei vincitori delle varie categorie con i risultati delle finali.

U12 femminile: Anna Ramponi batte Emma Pigozzi 6/0 0/6 11/9.

U10 femminile: Viola Meggiolaro batte Giorgia Antal Lakab 6/4 7/6.

U10 maschile: Matteo Grotti batte Gianluca Giovannella 7/5 6/1.

U12 maschile: Raffaele Faccioli batte Giovanni Miglietta 6/3 6/1.

U14 maschile: Raffaele Faccioli batte Giulio Ramponi 6/3 6/1.

U14 femminile: Alessandra Volponi batte Sienna Buganza 6/3 1/6 10/8.

Successo per il torneo di 3ª categoria organizzato dall’At Suzzara. Nel tabellone femminile, vittoria di Nicole Benedetti (Circolo Tennis Correggio), che ha sconfitto in finale Camilla Cuttini (Associazione Tennis Franciacorta). Mentre nel tabellone maschile a spuntarla è stato Nicholas Tomirotti (Tennis Club Ostiglia), che in finale ha avuto la meglio su Alex Boisson (Polisportiva Ferrante Gonzaga). Complimenti a tutte le giocatrici e tutti i giocatori partecipanti al torneo, oltre che un sentito grazie ai G.A. Mario Franzini e Tiziano Carra per aver garantito la buona riuscita di questo evento.