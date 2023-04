Tamburello Serie A – Solferino solo davanti a tutti. La Cavrianese fa l’impresa ad Arcene

Mantova Nella terza giornata colpo della Cavrianese ad Arcene, contro i vice campioni d’Italia. Successo meritato del quintetto di Leonardi, forte dell’ex Gozzelino, che con sofferenza ha chiuso sul 6-5 il primo set, combattuto ed equilibrato. Meno faticoso il successo nella seconda frazione, anche se il team dei fratelli voltesi Bertagna non ha per nulla mollato. «Sono contento per il successo – afferma il presidente Oscar Tondini – e per il gruppo molto unito, al meglio gestito e guidato da Quinto Leonardi. Non era facile andare a vincere ad Arcene». Il Solferino approfitta del regalo di Cavriana e, vincendo il derby col neopromosso Castiglione, resta in vetta da solo a punteggio pieno. Match però tirato, soprattutto nel secondo set. Nel primo i collinari hanno prevalso 6-3, mentre poi sono stati sotto sino al 5-3, hanno pareggiato e chiuso 6-5. «La squadra comunque c’è – afferma convinto il presidente degli aloisiani Mario Margoni – Le gare da vincere per noi non sono queste. Forse manchiamo un po’ di esperienza. Vediamo come giocheremo con quintetti alla portata». Primo successo per il Ceresara: battuto il Sommacampagna campione d’Italia (due soli i superstiti della squadra che ha centrato lo scudetto). Formazione di casa priva ancora dell’infortunato Gallina, al meglio sostituito da Perottoni. Facile il successo nel primo set; nel secondo invece sul 4-2 i veronesi hanno avuto un’impennata di orgoglio, impattando sul 4-4, poi la Cere con mordente ha allungato e chiuso 6-4. Soffre ma vince in terra trevigiana il Guidizzolo. Non tragga in inganno il progressivo dei due set: «Sul nostro cammino – spiega il presidente Grandi – un avversario molto reattivo che davanti al suo pubblico non ci stava a perdere. Non è stato facile avere la meglio».

RISULTATI 3ª GIORNATA

Arcene-Cavrianese 0-2

Castiglione-Solferino 0-2

Ceresara-Sommacampagna 2-0

Bardolino-Sabbionara 2-1

Fontigo-Guidizzolo 0-2

Ha riposato: Castellaro