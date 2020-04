Calcio – Poli (vicepresidente Robur): “Batteremo la crisi per onorare Pino Martino”

MARMIROLO Riceviamo e pubblichiamo dal vicepresidente della Robur Marmirolo, Giovanni Poli. “Venerdì sera si è svolta una videoconferenza della Figc di Mantova per ascoltare i vari commenti delle società riguardanti il proseguimento o meno del campionato, vista la grave crisi causata dal coronavirus. Anche la Robur Marmirolo è propensa ad interrompere il campionato, ma il mio intervento, che non ho potuto fare a causa delle continue interruzioni per il malfunzionamento del collegamento, era soprattutto per ricordare il nostro Presidente Giuseppe Martino, venuto tragicamente a mancare. Lui era il cuore pulsante della Robur Marmirolo, un riferimento per tutti i “suoi” ragazzi e i componenti della società, un grande e caro amico. Non so come potrà svolgersi l’avvio del campionato prossimo, considerando anche la crisi economica che questa emergenza si porterà appresso. Non so se gli sponsor saranno ancora propensi ad aiutarci, ma la Robur Marmirolo, in un modo o nell’altro, nel ricordare il suo Presidente che, insieme all’avvocato Rasori e a Pilade Canuti, ne è stato il fondatore, continuerà ad esserci”.