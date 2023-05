Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura tra orgoglio e rimpianti

SAN GIORGIO Sabato scorso, con la sconfitta per 65 a 57 incassata a Milano, dal Sanga, nella bella dei quarti di finale dei play off, il MantovAgricoltura San Giorgio ha chiuso la sua avventura nel campionato 2022/23 di Serie A2. E’ stata una stagione costellata di alti e bassi, nella quale il club virgiliano è riuscito comunque a scrivere un piccolo pezzo della sua storia vincendo per la prima volta una partita nella post season. Il successo in gara-1 contro la corazzata milanese aveva addirittura fatto sperare nella clamorosa impresa di eliminare la dominatrice della regular season, che ha poi ristabilito i valori in campo nelle due successive sfide, anche se la bella disputata sabato al PalaGiordani è stata equilibrata fino alla fine e il MantovAgricoltura è uscito di scena a testa altissima.

E’ dunque calato il sipario sulla stagione 2022/2023, ma la prossima, in casa San Giorgio, è già in cantiere. Come spiega il presidente Antonio Purrone. «Prima di parlare dell’aspetto agonistico – afferma infatti – vorrei dire che questo mese di maggio sarà importante per fare il punto della situazione per quanto riguarda il nostro futuro. Dobbiamo fare i conti con i nuovi parametri e la legge dello sport in vigore dall’1 luglio. L’intenzione è sempre quella di disputare un campionato da protagonisti».

«L’estate scorsa ci siamo rinforzati – prosegue il massimo dirigente del Basket San Giorgio – ma le avversarie non sono rimaste a guardare. La Coppa Italia era un obiettivo, ma ci è sfuggito. Ci siamo qualificati per i play off e anche quest’anno siamo usciti al primo turno. Abbiamo pagato a caro prezzo la serie negativa di sconfitte quando eravamo quinti, avremmo altrimenti potuto chiudere la stagione regolare in una posizione migliore di classifica ed evitare l’incrocio col Sanga. Abbiamo comunque disputato una bella serie, siamo arrivati alla bella vincendo per la prima volta nella nostra storia una gara dei play off in A2 e giocato alla pari con la formazione che ha dominato la stagione regolare nel nostro girone, anche se ritengo che il Castelnuovo Scrivia fosse la squadra più forte. Tutto sommato possiamo essere soddisfatti per come è andata. E ora iniziamo a guardare al futuro».