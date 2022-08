Calcio serie C – Mantova mercato: ora bisogna affondare il colpo per l’esterno

Mantova Immaginiamo che anche per il ds biancorosso e gli altri dirigenti quello di oggi possa essere un Ferragosto di assoluto relax, ma da domani si andrà avanti senza soste verso la fine del mercato prima e poi verso l’inizio del campionato. Due fronti: quello del campo di gioco, dove a tenere le redini sarà mister Corrent, e quello del mercato, in cui ci si aspetta qualche passo in avanti nelle trattative portate avanti dal ds Battisti. Le intenzioni sono note a tutti e lo ha ribadito anche l’allenatore biancorosso nel post gara di Vicenza. Servono un esterno offensivo e un difensore. Questi gli ultimi due colpi del mercato del Mantova, salvo altre operazioni, qualora dovesse partire qualche giocatore. Ma al momento da viale Te non filtrano rumors in questo senso. Ci si concentra quindi su chi potrebbe arrivare. I nomi sono sempre gli stessi: Lisandru Tramoni appena tesserato dal Pisa, che è pronto a cedere in prestito il giocatore per farlo maturare. Il Mantova è in prima linea come a inizio estate, quando Battisti era riuscito a trovare l’accordo con il giocatore. Ora si attende di capire quando Tramomi potrà essere lasciato libero. I toscani infatti stanno aspettando che finisca l’emergenza infortuni. Nel frattempo il Mantova tiene aperte anche altre ipotesi, tra cui quella di Alfredo Bifulco, messo in uscita dal Padova. Profilo che piace molto a Battisti. Così come si registra un ammiccamento con Luca Belcastro del Trento. Il Pordenone è pronto a far partire l’esterno sinistro Davis Mensah e chissà che il Mantova possa farci un pensierino. Da domani si potrebbe arrivare a una svolta. Quella che attende anche il difensore mantovano Tosi, dopo un lungo provino con la squadra biancorossa. In caso contrario Battisti andrà a cercare un altro difensore.