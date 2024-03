700CC YAMAHA: divertimento puro

MT-07 Trova il tuo lato oscuro

Con il suo motore CP2 da 690cc ricco di coppia, il telaio compatto e agile e l’eccezionale versatilità, è impossibile non amare uno dei modelli Hyper Naked più venduti di Yamaha. L’ultimo modello è dotato di strumentazione TFT da 5 pollici con tipologie di schermo intercambiabili e connettività per smartphone. Il raffinato motore conforme EU5 ti offre una risposta ancora più lineare con una nota di scarico più ardita. Per quanto riguarda lo stile, la MT-07 attira davvero gli sguardi di tutti. La sua distintiva carena è dotata di due prese d’aria e un compatto faro a LED, per un look audace e futuristico che condivide lo stesso DNA di ogni Hyper Naked Yamaha. Grazie alla sua ergonomia naturale, all’altezza accessibile e alla posizione di guida flessibile, è la moto migliore da utilizzare per tutti i giorni! Per ostentare in modo visivamente intenso la coppia e la potenza della MT-07, il design dei convogliatori dell’aria è inglobato nello stile dalla vista laterale. Il nuovo design MT più organico e maturo sottolinea il carattere Hyper Naked grazie alle forme minimaliste e compatte del telaio e della scocca. Posizione di guida assertiva. Il manubrio affusolato in alluminio a sezione conica è più largo di 15 mm su entrambi i lati, per una posizione di guida più decisa, aumentando la sensazione di “moto grande”, pur mantenendo un carattere di guida facile.

XRS700 Nata per le sfide

La XSR700 è una moto fedele alla tradizione, che si guadagna i gradi sulla strada. Il cuore pulsante della moto è il suo carattere versatile. La XSR700 è una moto da guidare, in qualunque modo desideri. Dalla guida informale ai tornanti, la moto è pronta a tutto. Nata sotto la filosofia Faster Sons offre un autentico stile rétro cool con accenti vintage senza compromettere il controllo di guida. Una moto accessibile, piacevole sia per i piloti nuovi che per quelli più esperti. Il telaio in 2 parti, la struttura del serbatoio e il design della sella sono ancora un fattore fondamentale nella XSR700, conservando la facilità di personalizzazione che rende famosa la moto. Il carattere della XSR700 è definito dalla sublime combinazione tra un telaio agile e leggero e il divertente motore CP2 ricco di coppia. La moto è facile da manovrare in qualsiasi ambiente, dalle curve delle strade tortuose fino al traffico frenetico della città, ma in entrambi i casi ti divertirai moltissimo. Presenta un faro LED tondo ispirato alla tradizione, con un proiettore diviso e una luce di posizione semicircolare. La luce posteriore a ha una forma tonda classica, mentre i compatti indicatori hanno una forma più sottile, offrendo nel contempo una visibilità eccezionale. E’ stata dotata di nuovi dischi freni anteriori più larghi da 298 mm, per migliorare la sensibilità e le prestazioni in frenata.

TRACER 7 è il tuo turno

Con un carattere aggressivo e un’attitudine molto forte, la nuova Tracer 7 è equipaggiata per scatenare l’adrenalina ogni volta che la guidi. Dopo il lavoro o durante il weekend, questa dinamica moto Sport Tourer è pronta ad entusiasmarti con prestazioni eccezionali e l’agilità che nasce dalla sua leggerezza. Il motore EU5 da 690cc genera un’onda di coppia lineare costante che viene erogata in modo continuo a qualunque numero di giri, per un’accelerazione di tutto rispetto con qualsiasi marcia. Il telaio compatto e le sospensioni regolabili sono costruiti per scolpire ogni curva con rapidità e precisione. La scocca aerodinamica con doppi fari a LED rafforza il design moderno della moto e il suo aspetto accattivante, mentre la strumentazione TFT a colori ti trasmette le notifiche del tuo smartphone. Grazie all’ergonomia per lunghe distanze, al manubrio largo e al parabrezza regolabile, questa versatile moto dal peso medio è sempre pronta per il tuo prossimo viaggio su strada. Con il muso dinamico e la carena compatta, la TRACER 7 mostra un’audacia impossibile da ignorare. Caratterizzata da linee fluide che si plasmano fino al serbatoio, la mezza carenatura aerodinamica offre anche un’ampia protezione dal vento e dalle intemperie. Il suo design moderno sottolinea il carattere dinamico di questa moto Sport Tourer leader della categoria.