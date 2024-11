Calcio Prima Categoria – De Martino indica la via allo Sporting: “Facciamo corsa su noi stessi”

GOITO Per la prima volta in stagione lo Sporting Club non è più capolista: il Sirmione Rovizza ha sorpassato la formazione del presidente Cavagna, guadagnandosi la vetta con un punto di vantaggio. I goitesi sono reduce dal pareggio esterno contro il Porto, e si prepara ora ad affrontare il Gonzaga di Davide Pavesi. Il tecnico dello Sporting Club, Luca De Martino, non si perde d’animo: «Aver perso il primato magari ci farà bene. Dobbiamo fare corsa su noi stessi. Nelle ultime tre gare abbiamo messo a segno una sola rete, un punto nelle ultime due trasferte consecutive. Abbiamo perso a Suzzara, ma pochi hanno fatto punti sul terreno dei bianconeri. Abbiamo pareggiato in casa del Porto, che resta un’ottima squadra. Facciamo fatica in qualche situazione, è vero, ma questo è un girone dove tutte le avversarie lottano e non mollano». De Martino ha poi spostato l’attenzione sulla prossima sfida: «Dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima gara casalinga col Gonzaga. Non sarà affatto facile, è importante per noi ritrovare la vittoria. Bisogna provarci». Sul fronte rosa, ci sono buone notizie per lo Sporting: tornano disponibili Azzali e Dalla Pellegrina, due giocatori che possono consolidare il pacchetto difensivo della compagine goitese.