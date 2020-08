Calcio Prima Categoria – Il Curtatone di Araldi riparte: in gruppo anche Altinier

CURTATONE Inizio della preparazione per il Curtatone, che agli ordini di Virginio Araldi si è ritrovato ieri per il primo allenamento della nuova stagione 2020/2021. Tanti gli accorgimenti, viste le regole anti-Covid da rispettare in maniera molto rigorosa. I rossoblù ripartono con un organico molto rinnovato, ricco di giovani: nel parco attaccanti la punta di diamante è il 2001 Meloni arrivato dal Suzzara.

Ma per i ragazzi rossoblù c’è stata una sorpresa nel primo giorno di lavoro: si è aggregato anche il bomber ed ex capitano del Mantova Cristian Altinier , amico personale del mister Araldi e del patron Ferretti, che si terrà in forma con la compagine di Prima Categoria, fino a quando non troverà squadra, dopo l’addio ai biancorossi dei giorni scorsi. Altinier era stato contattato dalla Governolese nei giorni scorsi, dal Mantova C5 e da alcune società di Serie D, ma potrebbe darsi che il futuro del 37enne attaccante sia ancora nei professionisti. Ci sarebbero stati dei sondaggi del Legnago, neo ripescato in terza serie, ma soprattutto dell’Arzignano di Manuel Spinale, che punterebbe ad ingaggiare Altinier qualora la compagine gialloazzurra vicentina fosse riammessa in Lega Pro. Insomma: il futuro di Cristian è ancora ad alti livelli, ma il Curtatone, per qualche giorno, potrà imparare molto dalla classe del campione “ospite” della Nac.