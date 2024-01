Castiglione: l’ex comandante Cc Di Nuzzo premiato a Sarnico

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Enorme la soddisfazione e giustificato il giubilo anche da parte di tutta la comunità di Castiglione per l’encomio conferito al luogotenente Antonio Di Nuzzo, nelle scorse ore, dal Comune di Sarnico, nel Bergamasco, dove presta servizio. Nell’attestato si legge che l’amministrazione bergamasca “è lieta di assegnare il premio ‘San Mauro d’Oro’, edizione 2024 al Comandante Antonio Di Nuzzo e ai componenti della stazione carabinieri di Sarnico per aver garantito nel corso degli anni, attraverso l’umanità e la vicinanza all’intera comunità sarnicese e del Basso Sebino, l’ordine e la sicurezza pubblica”. Gratitudine anche a Castiglione per l’attività svolta sul territorio morenico e indissolubile il legame con il capoluogo aloisiano che il luogotenente Di Nuzzo continua ad avere, considerati i tanti anni di servizio. Moltissime le iniziative poi in favore delle associazioni locali al quale non ha fatto mai mancare il proprio sostegno – come sottolineato – come uomo, oltre che come graduato.