Trovati senza vita in casa due uomini che abitavano da soli. Morti da almeno 24 ore

MARMIROLO Viveva da solo e da due giorni non rispondeva all’amico che lo chiamava insistentemente al telefono. Il 53enne, come detto, viveva da solo a San Brizio, piccola frazione di Marmirolo, era sempre stato reperibile, per tale motivo il fatto che non si fosse fatto sentire aveva messo in allarme il conoscente. Questo, preoccupato, alle 13 ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono entrati da una finestra al primo piano della villetta, rinvenendo l’ uomo, ormai senza vita, nel proprio letto. Sul posto i carabinieri della Stazione locale e gli operatori del 118 secondo i quali il 53enne sarebbe morto almeno da due giorni rispetto al ritrovamento.

Un’ora prima, attorno alle 12, era scattato l’allarme per un 65enne di Buscoldo, questa volta a chiamare vigili del fuoco e forze dell’ordine, intervenuti sul posto assieme al personale medico, è stata la sorella dell’uomo, residente poco distante. Anch’ella allarmata dal fatto che il 65enne non rispondeva al telefono da diverse ore. I pompieri sono entrati in casa dell’uomo da una finestra al piano terra facendo la tragica scoperta. Anch’esso, infatti, è stato trovato ormai senza vita. La morte risaliva ad almeno 24 ore prima.