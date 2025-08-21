Calcio Prima Categoria – La Dinamo Gonzaga si accende e parte

GONZAGA Da lunedì anche la Dinamo Gonzaga è ufficialmente al lavoro. Mister Matteo Melara, confermato alla guida della squadra, racconta le prime impressioni: «Sono molto buone. Ho ritrovato molti ragazzi del gruppo che ha vinto la Seconda l’anno scorso. I nuovi si sono inseriti, ma in generale, tutti si sono messi a totale disposizione e ad un allenatore non può che fare piacere». Il mercato ha portato qualche innesto di qualità per rafforzare una rosa dal potenziale già alto: «Sono stati integrati alcuni elementi, gente di esperienza e di qualità, che dovrebbero alzare il nostro tasso tecnico e fisico in un campionato tosto sotto quegli aspetti come quello di seconda categoria». A breve i primi test in amichevole: «Giocheremo il 23 con lo Sporting, poi il 27 con la primavera del Mantova e il 30 in un triangolare. Poi arriva la settimana della coppa e quindi, il 14 settembre, l’esordio in campionato nel derby col Gonzaga. Quest’anno la Prima assomiglia molto ad una Promozione. Le mantovane sono tutte attrezzate, ma sappiamo che tra le bresciane ci sono corazzate come Montirone e Offlaga. Il nostro obiettivo è fare bella figura su ogni campo proponendo il nostro calcio».