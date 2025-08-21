Burrasca nel Suzzarese: pali del telefono caduti e cavi elettrici a terra

Suzzarese Giornata impegnativa per i vigili del fuoco chiamati ad una serie di interventi nel Suzzarese per emergenze causate dal maltempo, questa volta non sotto forma di temporali veri e proprie ma di autentiche burrasche che hanno avuto ragione dei pali di sostegno dei cavi telefonici e di quelli dell’elettricità.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella cittadina del Premio per mettere in sicurezza un palo telefonico che il vento aveva fatto cadere su strada Pasine; sempre a Suzzara un ulteriore intervento a causa dell’allentamento dei cavi della corrente elettrica – praticamente finiti a terra – in via 1° maggio, ed un analogo intervento è stato eseguito, più o meno nelle stesse ore, anche a Gonzaga. Il ripristino ha comportato, come immaginabile, qualche interruzione all’erogazione della corrente; resta il fatto che, al di là dell’evento atmosferico, in alcune zone i pali di sostegno dei cavi mostrano i segni della loro obsolescenza.