Calcio Prima Categoria – Olimpia, Mussetola suona la carica: “Rialziamoci col Castelvetro”

GAZOLDO Archiviare la sconfitta prima della sosta pasquale e riprendere la corsa verso i play off. È questo l’obiettivo della Rapid Olimpia, attesa domenica davanti al proprio pubblico dalla sfida contro il Castelvetro Incrociatello, già battuto 3-0 all’andata. La formazione piacentina, a quota 32 punti, ormai è virtualmente salva. Mentre i ragazzi di patron Franco Pasetti si stanno giocando un posto ai play off. A tre giornate dal termine della stagione regolare, la posta in palio è altissima. «Alla conclusione della stagione regolare mancano solo tre turni – spiega il tecnico Fabio Mussetola – siamo in corsa per centrare come neopromossi i play off, dunque contro i piacentini è indispensabile non fallire la vittoria; ci troviamo di fronte una squadra giovane che gioca comunque molto bene. Dopo questa partita faremo visita all’Union Team Marmirolo per chiudere la stagione regolare ospitando il Suzzara. Chiuderemo, dunque con due scontri diretti. Quindi servirà la massima concentrazione. Al momento non possiamo che essere contenti di come sta andando il campionato, dovremo lottare sino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo». Sul fronte formazione, andranno considerate le assenze dello squalificato Jadid e dell’infortunato Alessandro Pasetti.