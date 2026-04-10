Calcio Serie B – Verso Spezia-Mantova: nel 2008 l’ultimo successo biancorosso al Picco. Un anno fa impresa sfiorata

MANTOVA Risale al 17 maggio 2008 l’ultima vittoria del Mantova a La Spezia, anche allora in Serie B. Finì 1-0, con gol di Corona all’82’. Un successo ininfluente per i biancorossi, sui titoli di coda di una stagione partita con grandi ambizioni e presto rivelatasi una delusione. Peggio ancora andò allo Spezia, che chiuse penultimo e retrocesso in C.

Le due squadre tornarono ad affrontarsi nella scorsa stagione, ed anche in questo caso i biancorossi sfiorarono il colpaccio. Lo Spezia allora lottava per la promozione e nello stadio di casa vantava un ruolino di marcia invidiabile. Il Mantova passò in vantaggio con Debenedetti al 18’, ma alla mezz’ora rimase in 10 per il doppio giallo a Brignani. Stoica la resistenza dei virgiliani nel secondo tempo, fino al 93’ quando Falcinelli evitò la sconfitta.

La vittoria più esaltante per il Mantova è il 4-2 del 12 dicembre 2004 in C1, con doppiette di Caridi e Graziani: un risultato pesantissimo per la promozione in B raggiunta a fine stagione.