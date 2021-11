Calcio Prima Categoria – Porto, colpo a centrocampo: arriva Giacomo Dondi

PORTO MANTOVANO Il Porto corre ai ripari e dal mercato pesca un rinforzo importante. Si tratta del centrocampista Giacomo Dondi, classe 2001 e proveniente dal Suzzara, dove non aveva avuto molte occasioni. Ex Mantova, il neo giocatore biancazzurro in passato ha militato anche con le squadre veronesi del Nogara e del Mozzecane. Un innesto utilissimo per l’organico di mister Lucio Merlin. Domenica i portuensi saranno impegnati a riscattare l’ultima sconfitta casalinga col Castelverde: in programma c’è un’altra trasferta cremonese sul terreno del Grumulus.

«Col Castelverde abbiamo pagato a caro prezzo le numerose assenze – spiega il direttore sportivo Luca Baraldi -. Voglio tributare un plauso a chi sostituisce gli assenti. Però è innegabile che le assenze influiscano nel rendimento della squadra, quest’anno mai al completo. Abbiamo inserito un elemento come Dondi, che aveva voglia di avere più spazio: va ad arricchire l’organico affidato al mister. Siamo molto fiduciosi nel suo lavoro: mancando i risultati c’è sempre il rischio di scoraggiarsi e di abbattersi. Ci servirebbe un filotto di risultati positivi per risollevarci definitivamente. Non perdere in casa del Grumulus sarà importante, tanto più che nel successivo turno saremo ancora in trasferta per il derby col Gonzaga. E’ un girone molto strano, nel quale nessun risultato è scontato, non ci sono squadre materasso” bisogna stare sempre all’erta, vero è che ci sono meno squadre bresciane, ma le cremonesi sono molto pericolose». Domenica prossima il tecnico della squadra portuense avrà a disposizione Ambroso, a breve faranno il loro rientro Benincà e Guidi.