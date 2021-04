Canoa – Canottieri Mincio d’argento agli Italiani di fondo

SEGRATE Nel campionato italiano di fondo, che ha avuto luogo ieri sulle acque dell’Idroscalo, è stata ancora una volta ottima la prestazione dei ragazzi della Canottieri Mincio. Già giovedì e venerdì nelle gare della prova selettiva senior e della prima prova junior i biancorossi si erano fatti valere, ma ieri si sono superati. Nel K1 5000 under 23, sulla distanza di 5000 metri, uno scatenato Alessio Campari ha chiuso al sesto posto: risultato lusinghiero, se si tiene soprattutto conto che erano iscritti 47 atleti a questa gara. Il portacolori del sodalizio di Cittadella ha chiuso col tempo di 21’58”20. Il vincitore Giulio Bernocchi del Cus Milano ha fermato il cronometro in 21’16”70.

Nel K4 Under 23 femminile, sempre sui 5000 metri, medaglia d’argento della Canottieri Mincio (Chiara Nasi, Sara Vesentini, Beatrice Gaggero ed Emma Rodelli ) col tempo di 21’33”90. A precedere il quartetto virgiliano il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro Trieste (Lara Stabile, Stefania Stagni, Ilenia Pieri, Martina Indiano) col responso cronometrico di 21’21”90.

«Il secondo posto è un risultato di notevole spessore – afferma il tecnico Daniele Rossi – Se si tiene conto che Nasi e Rodelli sono al primo anno junior, e sia Rodelli sia Gaggero non erano al meglio della condizione, l’impegno è stato massimo. La medaglia d’argento fa enorme piacere. Bene anche Campari: giungere sesti su quasi cinquanta atleti al via è ottimo risultato e premia la tenacia con la quale ha gareggiato».