Calcio Prima Categoria – Serenissima ai play off col fiato corto

RONCOFERRARO La Serenissima ha chiuso un po’ in affanno il campionato e si appresta a cominciare l’avventura nei play off con qualche patema. Nel primo turno affronterà domenica, in casa, il Pralboino, che ha vinto a Roncoferraro il match di regular season. Ai biancazzurri basterà il pareggio per qualificarsi al secondo turno, nel quale se la vedranno eventualmente con la vincente di Gonzaga-Porto, ancora con il vantaggio del fattore campo e due risultati su tre a disposizione. Mister Michele Baratti non è del tutto soddisfatto per come la squadra si presenta agli spareggi promozione. «Da quando ho ripreso in mano la squadra, dopo le dimissioni di Veneziani – spiega – ho avuto qualche difficoltà ad allenare per via dei miei impegni di lavoro. Sono presente al campo solo il venerdì, mentre il mercoledì mi dà una mano Massimo Guarnieri. Non è il modo ideale per preparare al meglio le partite. Le ultime due gare con Porto e Gonzaga sono andate male e due sconfitte di fila sono un evento raro per noi. Spiace perchè sarebbero bastati 4 punti, ovvero il pareggio col Porto e la vittoria col Gonzaga, per accedere direttamente alla fase regionale dei play off. Ma la squadra non è al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale. Detto questo, penso sia meglio affrontare il Pralboino, che è comunque una buona squadra, piuttosto che il lanciatissimo Porto, che ha fatto un ottimo girone di ritorno e, come detto, ci ha appena battuto. Giochiamo in casa e ci basta un pareggio, ma è fondamentale che la squadra trovi energie e motivazioni per accedere alla finale. Non so come andrà a finire, ma dopo cinque anni di ottimi risultati, quello che riusciremo ad ottenere in più in questi play off sarà la classica ciliegina sulla torta».