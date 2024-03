Rugby serie A Elite – Viadana, derby del Po da brividi: Vietato fallire in casa del Colorno

Viadana Dopo due settimane di stop, il Rugby Viadana 1970 è pronto a tornare in campo per il Derby del Po. Oggi alle ore 14, sul Campo Maini di Colorno, andrà in scena il match tra i biancorossi padroni di casa e i leoni gialloneri, per quella che si preannuncia la partita forse più attesa e sentita della stagione. Orfani di Calvisano, la partita con Colorno è divenuta per vicinanza e ostilità un vero e proprio derby, in campo e sugli spalti. Una battaglia che coinvolge giocatori ma anche tifoserie che già a dicembre, nella sfida d’andata, si erano scontrate senza esclusioni di colpi. La partita odierna sarà inoltre fondamentale per il proseguo del campionato: il sogno dei gialloneri, con la partecipazione ai play off ormai ipotecata, è quello di giocare gli spareggi allo “Zaffanella”. Per renderlo possibile dovranno rimanere aggrappati all’attuale secondo posto e, con Padova alle calcagna a soli tre punti, trovare la vittoria contro i biancorossi sarà imprescindibile. «Sono diversi anni ormai che a Colorno giochiamo partite al cardiopalma – afferma Riccardo Schinchirimini – Ci aspettiamo una partita molto fisica e diversa da quella dell’andata. Noi, proprio come Colorno, vogliamo chiudere al meglio il campionato per affrontare le partite dei play off con un grande vantaggio. Giocare allo Zaffanella potrebbe fare una grossa differenza, dato il valore della posta in gioco. Sarà dura ma promettiamo spettacolo a tutti i tifosi gialloneri che verranno a sostenerci». Oggi si scriverà un pezzo di storia: dopo anni e anni in sordina Viadana è tornata a farsi sentire: è la squadra da temere, giovane e che in pochi mesi ha saputo rialzarsi. Leggera, coesa, unita e sospinta dal calore di un pubblico d’altri tempi che ha saputo accendere tutto lo stadio Zaffanella e non solo. Ci sono dunque tutti i presupposti per una sfida a cui vale assolutamente la pena partecipare. Alcuni cambi nella formazione che scenderà in campo a Colorno: confermata la prima linea contro Valorugby con Mistretta, Luccardi e Mignucci. In seconda linea troviamo Schinchirimini con Lavorenti che sostituirà Mannucci. In terza linea il ritorno di Federico Ruiz, accompagnato da Locatelli e Wagenpfeil. Linea mediana confermata con il doppio Baronio-Roger, così come quella dei centri formata da capitan Jannelli e Juan Franco Morosini. Alle ali ritroveremo finalmente insieme ad Andrea Bronzini, Alessandro Ciofani che torna a calcare il campo dopo tre mesi dal subdolo infortunio rimediato per un fallo a gioco fermo contro Vicenza. Infine la maglia numero 15 sarà affidata a Matias Sauze. L’impianto parmense attende il pubblico delle grandi occasioni, con lo staff di casa che deve rinunciare al talento di Van Tonder puntando sull’esperto Pescetto per la maglia di estremo, mentre è certo l’esordio assoluto del flanker Emilio Cachan.