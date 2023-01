Calcio Prima Categoria – Sermide, i big stanno tornando

SERMIDE Un 2023 diverso da una seconda parte di 2022 avarissima di soddisfazioni: in questo confida il Sermide di Cesare Bruschi: i biancazzurri hanno terminato al penultimo posto il girone d’andata nel girone G di Prima Categoria, con solo 10 punti all’attivo. Gli infortuni hanno fortemente penalizzato i sermidesi, che per diverse settimane non solo non hanno potuto contare su molti degli elementi più talentuosi come Danza e Paolozzi, tanto per fare alcuni nomi, ma hanno avuto spesso difficoltà anche a schierare formazioni e panchine adeguate, dovendo rinunciare anche a dieci elementi contemporaneamente. Sabato test con la Bondenese, prima del recupero del 15 gennaio contro l’Union Team. «La sosta ci è servita per ricaricarci e per recuperare gran parte degli infortunati – dice il tecnico Bruschi -, Vertuani, Calzolari e Merighi dovrebbero essere in rampa di lancio, sta tornando anche Danza, mentre ancora non è risolto il problema di Paolozzi, che dovrà continuare le cure. Mi auguro che l’emergenza sia definitivamente alle spalle: a pieno organico potremo davvero risalire la china, dopo una prima parte sfortunatissima. Non cerchiamo certo degli alibi, ma senza tanti elementi esperti è difficile esprimere il gioco che si vorrebbe». Dovrebbe essere uno solo il rinforzo dal mercato per il team biancazzurro: verrà sarà tesserato più avanti l’esterno offensivo Zakaria El Kamel, classe 1992, ex Badia Polesine. Nulla da fare, invece, per l’ex Nogara D’Angiolella, altro elemento sondato nelle scorse settimane dal Sermide e dalla Roverbellese.