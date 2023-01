Calcio Eccellenza – Campagnari: “Castiglione, ripartiamo di slancio”

CASTIGLIONE E’ andato ben oltre le aspettative il girone d’andata del Castiglione, l’abbiamo detto tante volte. Tra i protagonisti inattesi di questo quinto posto al giro di boa, c’è anche l’attaccante Filippo Campagnari, un classe 2002 che, trovatosi per necessità a interpretare un ruolo non propriamente suo, quello di centravanti, per il lungo infortunio della prima punta titolare, Nicola Ferrari, sembra avere trovato la sua consacrazione, con otto gol realizzati in questa prima parte di torneo. Gli aloisiani torneranno in campo una settimana prima rispetto alla maggior parte delle mantovane, esordendo il 15 gennaio nell’anticipo della trentatreesima giornata sul campo del Prevalle: la sfida in questo 2023 è quella di restare agganciati alla zona nobile della graduatoria.

«Quest’anno è tutta un’altra musica – dice l’attaccante ex Mantova -, nella precedente stagione eravamo riusciti a mantenere la categoria per il rotto della cuffia, salvandoci ai play out, Sino ad ora abbiamo fatto bene ma non dobbiamo perdere di vista quello che era il nostro primo obiettivo, la salvezza. Con 31 punti all’attivo manca poco per raggiungerla, ma non dobbiamo certo rilassarci. Ci sono tante gare da giocare nel ritorno, bisogna prestare la massima attenzione ad ogni gara». «Nel girone d’andata sono riuscito a dare un buon contributo a livello di gol, ma questa squadra ha bisogno anche di un grande giocatore come Nicola Ferrari, che per un infortunio fastidioso ha giocato poche gare: la sua esperienza sarà fondamentale per continuare la nostra cavalcata nella zona che conta. E, pur, non giocando, la sua presenza in spogliatoio si è sentita: è stato fondamentale con i suoi consigli e la sua autorevolezza». L’ex Albinoleffe potrebbe essere pronto per la terza giornata di ritorno. Sabato test per i mastini: il Castiglione disputerà un’amichevole (inizio alle 14.30) con la Vighenzi, che milita nel girone D di Promozione.