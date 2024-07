Calcio Prima Categoria – Suzzara, nuovo corso: “Solidità e trasparenza”

SUZZARA La rinascita del Suzzara parte da un nome ed una garanzia: Antenore Pigozzi. L’imprenditore suzzarese ha messo la faccia, e importanti risorse, per rilevare il club da Enzo Palvarini e rilanciarlo. Ieri mattina, in Comune, la presentazione della nuova gestione e del rinnovato consiglio direttivo. A causa di un lutto familiare, non è potuto esserci il numero uno, così come il cugino e vice, Valerio Pigozzi, ancora in ferie. Ha presenziato all’evento invece l’altro vice, Stefano Alberini. «Sono stato coinvolto dal presidente per un ruolo di garanzia e controllo – spiega Alberini – . Questi primi giorni sono stati rivolti alla parte burocratica, ovvero iscrivere in extremis il Suzzara Calcio alla Prima. Oltre a questo ci siamo occupati della sistemazione finanziaria. L’impegno di Pigozzi è stato un gesto d’amore per la città. Vogliamo portare il Suzzara dove merita: serviranno solidità, trasparenza e tranquillità, che sono mancate negli ultimi anni». Chi ha seguito passo a passo le trattative, è stato il sindaco Alessandro Guastalli . «La città è viva e produce ricchezza quando ha qualcosa da dare ai propri concittadini – ha spiegato – . Se penso che alcuni giovani non avrebbero potuto frequentare un’attività e li avremmo visti per strada, ho pensato che non fosse solo un problema di calcio, ma soprattutto sociale. A questo si aggiunge un secondo aspetto fondamentale: una città è vera quando riesce a esprimere un tessuto imprenditoriale allargato, ovvero che si mette in gioco in uno sport importante come il calcio. Io ho cercato di fare da arbitro tra i vecchi e i nuovi potenziali acquirenti, di modo che non ci fossero dubbi interpretativi. In questi mesi, molte cose dette in giro, hanno creato malumore». Importante l’impegno anche sulle strutture: «Faremo una ricognizione degli impianti sportivi – ha detto il sindaco -, per avviare progetti di sistemazione dove necessario e di efficientamento energetico. Favorevoli anche alla creazione di una club house che possa far vivere il Suzzara Calcio tutti i giorni». Faranno parte del consiglio bianconero anche Daniele Aldrovandi, Michele Francione, Nicola Babbaro e Marco Corradini. Quest’ultimo sarà anche responsabile del settore giovanile, dove lavorerà a stretto contatto con Davide Bassoli. Per quest’ultimo, che vanta esperienze professionistiche, si tratta di un lieto ritorno a Suzzara. Il ruolo di segretario dell’attività di base, verrà affidato a Claudio Balasini. Addetto alla comunicazione sarà Vanni Buttasi. La squadra, come è noto, sarà allenata da Agide Artoni , tecnico che conosce bene la piazza e che ha dato molto nelle sue esperienze precedenti. Il nuovo direttore sportivo sarà Fausto Filippini, coadiuvato da Paolo Marmiroli. Massimo Bertazzoni invece svolgerà il ruolo di consigliere del patron. E’ stato proprio Bertazzoni ad annunciare i primi colpi: l’attaccante Federico Meloni e il centrocampista Luigi Sannino. Dovrebbe esserci l’accordo anche col giovane Righi. Proseguono i colloqui con gli altri alteti di proprietà. Il raduno dopo Ferragosto, non si farà la Coppa. Gesto distensivo nei confronti dei tifosi: i nuovi dirigenti li incontreranno domani.