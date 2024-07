Pugilato – I Giganti del ring scaldano i guantoni per il Memorial Lasagna

MANTOVA Torna la nobile arte in Piazza Broletto. Il Memorial Lasagna arriva alla sua decima edizione per gli appassionati di questo sport che torneranno a radunarsi anche in questa calda estate mantovana. Cinque match di pugili dilettanti e tre incontri clou tra professionisti costituiscono il programma allestito da Bruno Falavigna, maestro della Boxe Mantova, il procuratore Francesco Falavigna e i sostegno del Comune di Mantova e dalla Confcommercio. Il Memorial Lasagna, alla memoria del pugile Attilio che ha fatto la storia del pugilato virgiliano, è diventato un momento fisso dell’estate sportiva di casa nostra. Ieri pomeriggio c’è stata la conferenza stampa di presentazione della manifestazione presso Spazio Te di Palazzo Te. Con le operazioni di peso e alcune dichiarazione dei protagonisti hanno fatto gli onori di casa Francesco Ventura e Bruno Falavigna. Erano presenti i pugiòi professionisti Koba, Zakari e Graich. In rappresentanza del Comune di Mantova era presente l’assessore Adriana Nepote e per Confcommercio Angelica Sargenti che hanno confermato l’appoggio a questo tipo di eventi che servono a stimolare i giovani verso lo sport. Non è mancato da parte loro un augurio agli organizzatori e ai pugili impegnati nella riunione. Dopo le operazioni di peso che si sono svolte regolarmente i pugili presenti hanno effettuato uno shooting fotografico nella Sala dei Giganti di Palazzio Te. Per quanto concerne i tre match tra professionisti sulle sei riprese, nei pesi leggeri il pugile di Ventura Arblin Kaba sfida Maycol Escobar Hassan Kobba incrocerà i guantoni con Francesco Palermo mentre Mohammed Graich sfiderà nel match finale lo spagnolo Ayoub Zakari. In apertura di riunione, alle ore 21, saliranno sul ring cinque giovani dilettanti mantovani, Antonio Mondillo, Rei Gabrieli, Samir Haddajie Moiza Hussnain Assif per la Boxe Mantova e Matteo Di Padova per la Mantova Ring. Al miglior pugile mantovano sarà assegnata la Coppa Giulio Giovannoni in ricordo del giornalista sportivo e speaker di pugilato scomparso un anno fa. Ingresso gratuito ma possibilità di offerta libera per Istituto Oncologico Mantovano.