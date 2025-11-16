Calcio Primavera 3 – Mantova, alti e bassi a Carrara: finisce 2-2

CARRARA Punto sofferto per la Primavera del Mantova a Carrara. Il 2-2 finale permette a Zorzella e compagni di allungare a 7 la striscia di risultati utili consecutivi e rimanere al terzo posto con 15 punti. I ragazzi di mister Graziani partono subito forte e dopo 10’ di gioco si portano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Baraldi. Poi il buio, con gli apuani che per 25 minuti pressano alto i biancorossi, costringendoli all’errore. La rete del pari siglata da Semilia nasce da cacio d’angolo, con una presunta posizione iniziale di fuorigioco del difensore. Nel finale di primo tempo i virgiliani si complicano la vita da soli: in un’uscita bassa perdono palla e subiscono il 2-1.

Nella ripresa l’Acm cerca di controbattere, ma a metà ripresa serve la magia di Mosca per evitare il colpo del ko. L’estremo difensore neutralizza il tiro dagli undici metri di un avversario. Da lì la squadra cambia atteggiamento e inizia a prendere campo, con fiducia e cattiveria agonistica. Nel finale ci pensa Camarda, dopo un batti e ribatti in area, a spingere in rete il pallone del 2-2 finale.

A fine gara mister Graziani si tiene stretto il punto: «È stata una gara tosta, come ci aspettavamo. Penso che per noi sia un buon punto contro una squadra ostica che in casa non ha mai perso. Sono soddisfatto sia per la reazione avuta negli ultimi minuti, che per non averla persa. Per vincerla dovevamo fare molto di più. Inconsciamente abbiamo abbassato un po’ l’attenzione, e questo deve insegnarci tanto. Se non siamo al massimo fatichiamo».