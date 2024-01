Calcio Primavera 4 – Il Mantova riassapora i tre punti a San Marino (1-2). Graziani: “Successo fondamentale”

SAN MARINO La Primavera di mister Gabriele Graziani torna a battere un colpo. Dopo ben cinque sconfitte di fila, i biancorossi si impongono per 2-1 in casa del San Marino, inaugurando così al meglio sia il 2024 che il girone di ritorno. Mantova in vantaggio già al 10’ con Bottazzi, al 75’ il raddoppio di Bovegno; inutile il gol di Caverzan all’85’. «È stata una partita tosta e fisica – ammette Graziani – . Sapevamo che sarebbe stata dura, però faccio i complimenti ai ragazzi perché sono riusciti a non andare in affanno. Solo un piccolo momento di difficoltà nel finale, quando hanno accorciato le distanze, ma va bene così perché l’importante era tornare a vincere. Questo è un successo fondamentale, dopo un lungo periodo di astinenza. Siamo una squadra giovane, quindi penso che alcuni errori siano comprensibili. Le vittorie iniziali ci hanno montato la testa e questo lo abbiamo poi pagato a caro prezzo. Speriamo di aver capito la lezione perché c’è ancora tanta strada da fare». Sabato prossimo a San Benedetto arriva la vicecapolista Lumezzane.