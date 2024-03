Calcio Prima Categoria – La Sere risorge nel derby con lo Sporting (1-3)

GOITO La Serenissima si aggiudica il derby con lo Sporting Club grazie ad una prestazione sontuosa che riscatta il pari beffa con la Bagnolese. Per i goitesi invece una sconfitta che brucia, in una settimana delicata, vista la sfida da recuperare dopodomani con la Poggese.

La cronaca. Partono subito forte i padroni di casa con la punizione di Beduschi che finisce tra le braccia del portiere. I primi 20 minuti sono all’insegna dello Sporting che va all’arrembaggio della metà campo avversaria. La risposta ospite arriva al 21’ con il cross dalla sinistra di Basso per l’inzuccata debole e centrale di Salvaterra. La Serenissima inizia a prendere le misure ai rossoblù e al 36’ passa in vantaggio: Mazzocchi si mette in proprio e dal limite dell’area lascia partire un destro che trafigge Bignardi. Nella ripresa ci prova subito Vaccaro che, in torsione, calcia a fil di palo. La mazzata arriva al 61’ quando Boselli, dalla destra, “buca” il portiere con un diagonale preciso. Reazione d’orgoglio per lo Sporting che accorcia dopo tre minuti con Rasini, bravo a superare Contesini. Ci pensa perà Salvaterra al 72’ a chiudere definitivamente i conti: l’attaccante è lesto a sfruttare l’indecisione tra Tonini e Bignardi e depositare in rete. A fine gara così il mister della Serenissima, Matteo Tenedini: «Era la gara che ci voleva, soprattutto dopo un periodo opaco di risultati. E’ stata una vera guerra che abbiamo portato a casa con le unghie e i denti». Rammaricato invece Luca De Martino: «E’ stata un match combattuto e importante per entrambe. Non ho nulla da recriminare, perché so che i ragazzi hanno dato tutto».

RISULTATI 24esima GIORNATA

Bagnolese-Leoncelli rinv

Pavonese Cigolese-Psg 5-1

Governolese-Poggese 1-1

Gonzaga-Porto 1-3

Voluntas Montichiari-Pralboino 1-0

Verolese-Villimpentese 2-0

Rapid United-Virtus Manerbio rinv

Sporting Club-Serenissima 1-3