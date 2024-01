Basket A2 femminile – Il MantovAgricoltura spegne la Stella Azzurra: settima vittoria di fila

Mantova E sono sette di fila. Il MantovAgricoltura non brilla sul piano tecnico, ma sfodera un’altra solida prestazione difensiva, piega alla distanza la resistenza della Stella Azzurra e si porta a casa 2 punti importanti per la classifica, raggiungendo quota 18.

La partita stenta a decollare. Il MantovAgricoltura prova a scappare (6-2), ma le romane reagiscono bene e restano agganciate. Le sangiorgine concedono troppe seconde occasioni e la Stella Azzurra mette la freccia con il canestro di Frigo (10 a 12). Petronio riporta lo score in equilibrio, ma ancora Frigo (11 punti nel primo quarto) piazza la tripla del nuovo vantaggio ospite. Il San Giorgio deve rincorrere e col piazzato di Novati chiude il primo quarto ad un solo punto di distanza (14-15). Il secondo periodo procede a strappi: il primo è delle sangiorgine, che piazzano un 5 a 0 e ritrovano fiducia. Ma la risposta delle giovani romane è dirompente: infilano 10 punti consecutivi e tornano a +4 sul 21-25. Fietta (top scorer del San Giorgio a fine serata con 20 punti) e Cremona firmano il controparziale di 5 a 0 riportando avanti il MantovAgricoltura di una lunghezza (26-25). La Stella Azzurra, però, continua a macinare e con la solita Frigo (chiuderà a 16) aggancia nuovamente il pareggio e sorpasso a cronometro fermo dalla lunetta. Le virgiliane realizzano un altro mini parziale di 7 a 0, ma dall’altra parte capitan Rizzo infila la tripla e fa sentire il fiato sul collo delle sangiorgine, che chiudono il quarto con quattro lunghezze di vantaggio sul 34 a 30.

La pausa lunga è un balsamo per il MantovAgricoltura, che torna in campo con il piglio dei giorni migliori e sfodera una grande prestazione corale, sia in attacco che soprattutto in difesa, è reattiva a rimbalzo e piazza un break micidiale di 14 a 0. Le romane, per contro, litigano con il ferro nonostante le positive costruzioni e riescono a sbloccare il punteggio solo a 2:25 dalla fine del quarto con la tripla di Frigo. San Giorgio stringe le maglie in difesa e congela così il punteggio sul 48 a 33 alla fine del terzo periodo.

Ultimo quarto con luci ed ombre per il MantovAgricoltura, che continua a premere sull’acceleratore e vola sul +17 con Dell’Olio, poi inizia la risalita della Stella Azzurra: Ndiaye e Sasso accorciano a -12, le sangiorgine ricacciano le avversarie a -18, Schena e Garofolo ricuciono lo strappo fino al -13. Il divario si riduce ulteriormente grazie ai liberi della Stella Azzurra e al digiuno di punti delle biancorosse: a poco meno di 2 minuti dalla fine il tabellone dice 58-50. Petronio e Fietta scrivono però la parola fine al match firmando gli ultimi due canestri per il definitivo 62 a 50 che vale la settima vittoria consecutiva.

Il MantovAgricoltura tornerà in campo domenica prossima, ancora al PalaSgu (ore 16), per l’importante scontro diretto col San Salvatore Selargius già battuto in Sardegna, che ieri ha messo alle corde e perso solo di 2 contro la capolista Valdarno.