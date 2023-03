Calcio Primavera – Mantova battuto anche a Trento: addio play off?

TRENTO Non si arresta la crisi della Primavera del Mantova, sconfitta anche dal Trento penultimo in classifica. La partita che doveva rilanciare i biancorossi in chiave play off si è risolta in un ko che compromette in maniera forse definitiva le speranze dei biancorossi di accedere agli spareggi promozione. Il gol che ha deciso la partita è stato messo a segno da Benedetti poco prima della mezz’ora di gioco. Da lì in poi il Mantova non è più riuscito a risollevare il match, nonostante qualche buona occasione. È una sconfitta pensante, che allunga a 6 punti il distacco dal sesto posto che vale i play off. Nel prossimo turno (25 marzo) il Mantova osserva il turno di riposo. Servirà.