Calcio Juniores Provinciale – Curtatone di misura, Porto di forza: distanze immutate Casaloldo e Rapid Olimpia in lotta per il 3° posto

Mantova 23esima giornata di campionato che propone un copione noto e senza sorprese: tutte le prime quattro della classifica consolidando le proprie posizioni e il rapporto di forza all’interno del girone. La capolista Curtatone, grazie alle reti decisive di Carra e Muto, è tornato dalla trasferta sul campo dell’Union Colli Morenici con i tre punti in tasca (vittoria 2-1) restando così a +4 sul più diretto inseguitore, il Porto, che ha dilagato a Quistello e affossato i padroni di casa sotto il peso di un 6-1 portato a compimento grazie ai gol di Mele, Iori, Pini, Vaccari e alla doppietta di Roncolini. Bottino pieno anche per Casaloldo e Rapid Olimpia, che hanno superato rispettivamente la Ceresarese per 4-2 e la Mantovana per 2-0, rimanendo quindi in scia fermo restando che il divario dalle prime due rimane consistente e, a giudicare dal ruolino di marcia di Curtatone e Porto che conosce poco o nulla battute d’arresto, difficilmente recuperabile. La Roverbellese fa valere il fattore campo e si impone 2-1 sul S.Egidio S.Pio X con gol di D’Alterio e Riva; stesso risultato anche per La Cantera ai danni del Segnate, grazie ai gol di Gorni e Pasqualotto (al 94’). Bel poker del Sermide sull’Atletico Castiglione firmato da quattro marcatori diversi: Bellini, Guandalini, Chierici e Michelini. Moglia e River si dividono la posta in palio: 1-1.

Il programma del prossimo turno propone Curtatone-La Cantera e Porto-Union Colli Morenici.

RISULTATI

Sermide-Atletico Castiglione 4-0

Casaloldo-Ceresarese 4-2

Union Colli Morenici-Curtatone 1-2

Quistello-Porto 1-6

Mantovana-Rapid Olimpia 0-2

Moglia-River 1-1

Roverbellese-S.Egidio S.Pio X 2-1

La Cantera-Segnate 2-1