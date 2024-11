Calcio Promozione – Asola alla riscossa: sbanca il “Vicini” e mette nei guai una generosa Governolese

Governolo L’Asola vince sul campo della Governolese, dopo una partita molto combattuta. Gli ospiti passano subito con Agazzi, ma vengono ripresi al 10’ da Buxton. Un brutto avvio anche nella ripresa è fatale ai pirati, i quali subiscono il definitivo 1-2 da Brentonico.

I ragazzi di mister Franini partono come meglio non si può e sbloccano subito il risultato: cross da sinistra che viene letto male dalla difesa locale, Agazzi controlla dalla zona destra dell’area e scarica un destro imprendibile per l’estremo difensore. La Governolese non accusa il colpo e pochi minuti dopo Buxton va vicinissimo al pareggio in contropiede, ma Marcolini si distingue con una grande parata sul diagonale provato dalla sinistra dell’area. L’attaccante dei pirati si rifà al 10’, liberandosi questa volta da destra e piazzando un bellissimo diagonale, sul quale nulla può il portiere ospite. La partita ha ritmi molto alti e vi sono continui ribaltamenti da una parte e dell’altra. Nella fase centrale il match vive una fase più di studio da parte di entrambe le squadre, dopo venti minuti di grande intensità. Superata la mezz’ora, la squadra guidata da mister Bizzoccoli riesce a giocare più frequentemente nella metà campo avversaria. Al 33’ Ayolade sfiora il 2-1 con un bel sinistro da buona posizione, il quale viene ben respinto da Marcolini. L’ultima occasione della prima frazione è però dell’Asola, con un bel calcio di punizione battuto da Bovi da circa 20 metri, ma Bertolani è attento e respinge. Pronti, via e gli ospiti si riportano avanti a inizio ripresa: Spagnoli si libera sulla sinistra, serve un compagno al limite che riesce a sua volta a imbucare Grazioli nella zona sinistra dell’area, l’attaccante poi vede in mezzo l’inserimento di Brentonico e lo serve, quest’ultimo poi deve solo indirizzare il pallone in rete. Al 57’ i pirati rimangono anche in inferiorità numerica, a causa del rosso diretto inflitto a Sperti. In questa fase, i padroni di casa provano a non concedere palle gol nitide agli avversari, cercando di tenere il risultato aperto. I ragazzi di mister Franzini hanno quasi sempre il possesso della palla e danno la sensazione di poter fare male. Al 73’ Bovi va vicino al gol con una gran botta dal limite, la quale viene respinta in angolo da Bertolani. Il match diventa sempre più nervoso e il gioco effettivo diminuisce molto. Al 86’ Salvaterra mette un bel pallone in mezzo all’area da destra, Buxton però strozza la conclusione. Si arriva cosi al recupero finale, nel quale l’Asola si abbassa pericolosamente. Al 94’ Marcolini compie un miracolo sulla conclusione effettuata nuovamente da Buxton e la contesa si chiude così con la vittoria di misura degli ospiti.