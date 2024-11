Calcio 1a Categoria – La domenica perfetta dello Sporting: batte il Gonzaga 3-0 e torna in testa

Goito Dopo qualche passaggio a vuoto, lo Sporting Club è tornato a girare, e ha riguadagnato la vetta, approfittando del contemporaneo pareggio del Sirmione a Pralboino. A fare le spese della ritrovata verve della (neo) capolista il Gonzaga, squadra di grande corsa e grinta, ben messa in campo da mister Pavesi, che ha giocato una buona partita. Ma gli aquilotti biancazzurri nulla hanno potuto contro gli scatenati padroni di casa, che sembrano aver ritrovato lo smalto delle prime giornate di campionato, oltre al primo posto in graduatoria.

Parte fortissimo Vernizzi, che al 12’, dopo aver dribblato tre difensori, la piazza nell’angolino basso dove Tondi non può arrivare, per il vantaggio dello Sporting Club.

Al 15’ Vernizzi per Rovetta: quest’ultimo stacca di testa e centra la traversa. Al 20’ risponde il Gonzaga, con un tiro da fuori area che costringe ad una parata impegnativa Bignardi.

Poco prima della mezz’ora c’è il raddoppio dello Sporting Club: improvviso cambio di campo di Vernizzi, che pesca dall’altro lato Rovetta, stacco di testa a scavalcare anche il portiere. Sulla linea di porta c’è Forgione, il quale non può fallire il 2-0 per la compagine goitese.

Nella ripresa lo Sporting non si vuole fermare: Rovetta con un gran tiro centra un’altra traversa, il forcing della squadra di De Martino di fatto non si arresta nemmeno nel recupero, fino a quando, al 94’, Leorati, uno dei giocatori che si è più sacrificato per la propria squadra, trova la gioia del gol con un tiro a incrociare. La palla si insacca, trafiggendo Tondi per la terza volta.