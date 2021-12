Calcio Promozione – Asola e San Lazzaro, un Natale in bianco

ASOLA Un bianco Natale per Asola e San Lazzaro, che lottano nella fredda serata allo Schiantarelli (nel recupero della 15esima giornata), ma non riescono a pungere su un campo allentato ma non certo impossibile. Finisce dunque 0-0 l’ultimo derby mantovano del 2021.

Le prime fasi della partita vedono un paio di emozioni e qualche intervento ruvido a centrocampo. Partono meglio i padroni di casa:

al 4’, su azione da corner, dopo un batti e ribatti Mingardi prova la girata a centro area, senza trovare la potenza. Para bene a terra Sternieri. Quattro minuti più tardi, sempre da angolo, palla che arriva ad Alberini sull’altezza del vertice sinistro dell’area piccola: tiro alto. Per il resto la prima mezzora si trascina con un continuo flipper tra centrocampo e trequarti. Senza veri e propri tiri in porta, se si eccettua una mezza azione pericolosa al 31’ dei biancorossi direttamente dall’angolo. Al 42’ il tiro dal limite dell’area in girata di Buonaiuto è piuttosto velleitario e si spegne sul fondo. Il primo tempo va dunque in archivio senza emozioni e a reti bianche: leggermente meglio l’Asola quanto a intraprendenza, ma la concretezza non c’è stata.

Nella ripresa l’Asola spinge e tiene il pallino del gioco, rendendosi sicuramente più pericoloso dei diretti avversari: al 50’ cross interessante di Buonaiuto dal fondo (su ottimo servizio di Moreni), sbuca Caldera sul secondo palo che si vede sventare la conclusione dall’uscita a valanga di Sternieri. Al 58’ sulla sponda di A.Favagrossa, Moreni cicca clamorosamente una buona palla da posizione favorevolissima. Al 61’ Rasini tenta lo slalom tra i difensori di casa e poi, chiuso, porge a Ferri fuori area, ma il fendente del 10 non gira e termina alto. Ancora al 64’ ci prova A.Favagrossa dalla distanza, palla fuori di un soffio. Insistono gli asolani, che un minuto dopo, dopo un batti e ribatti in area arrivano alla conclusione improvvisa con Buonaiuto. Sternieri fa buona guardia. Ultimi fuochi: all’84’ sugli sviluppi di un corner ancora Sternieri si supera su una fucilata da breve distanza di Beretta. Poco dopo una punizione diretta di Ferri dalla trequarti è telefonatissima per la presa comoda di Marcolini. Nonostante il forcing finale dei biancorossi la partita non si sblocca. Un punto a testa e vittoria rimandata a tempi migliori. Appuntamento al prossimo 23 gennaio.