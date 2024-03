Calcio Promozione – Asola, tre derby per il sogno play off. Chitò: “Serve continuità”

ASOLA Non c’è più margine d’errore e l’Asola di mister Mauro Franzini lo sa. Mancano quattro giornate al termine del campionato e i biancorossi hanno solo una strada da percorrere se vogliono continuare a sperare nei play off: vincere il più possibile. Dopo lo stop casalingo imposto dal Vobarno, nel turno infrasettimanale gli solani si sono ripresi in fretta, battendo con un secco 2-0 la Sportiva Ome. «L’abbiamo interpretata nel migliore dei modi – afferma Fabio Chitò, autore del raddoppio biancorosso – . Fin dai primi minuti, l’atteggiamento e la concentrazione sono state quelle giuste, di fatto il risultato finale lo dimostra. Per questo penso che la vittoria sia stata più che meritata. E’ vero che abbiamo creato tanto, sfiorando il gol del vantaggio più e più volte, ma è stata solo questione di tempo. Perché quando l’ha sbloccata Bovi su punizione, per noi è stata tutta in discesa». «Per quanto riguarda il mio gol – prosegue l’attaccante – devo ringraziare Burato, che me l’ha appoggiata “a rimorchio”: ho solo dovuto metterla dentro. Questo è il mio settimo centro stagionale e lo dedico alla mia famiglia che mi è sempre vicina e che mi supporta ogni volta». Da domenica inizia la prima di quattro partite importantissime per le sorti biancorosse: «Inizieremo con lo scontro diretto con l’Orsa che è in forma – avverte – . Dal canto nostro dovremo dare continuità ai risultati perché, durante l’arco della stagione, è la cosa che più ci è mancata. Il nostro unico pensiero deve essere quello di portare avanti quanto fatto di buone nelle ultime gare, come la prestazione e l’atteggiamento perché se mettiamo in campo grinta e temperamento, qualcosa di buono salta fuori». «Gli ultimi tre match – conclude Fabio – saranno tutti derby. Suzzara, Union Team e San Lazzaro, nell’ordine, hanno bisogno di punti. Penso che la sfida con i bianconeri sarà difficile, anche se sono già aritmeticamente retrocessi, ma fino a quando non la sbloccheremo, mi aspetto una partita equilibrata. I neroverdi vorranno dire la loro, vista la fase difensiva tosta che hanno, mentre i biancazzurri sono una squadra solida e lo hanno dimostrato anche all’andata. Saranno queste ultime gare a decidere tutta la stagione. Noi puntiamo ai play off e vorremmo raggiungere il terzo posto, ma la priorità è restare a meno di 10 lunghezze dal secondo posto».