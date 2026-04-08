A mezzanotte scocca lo “Sleep Concert”

MANTOVA – Boccio(dream), il progetto di Segni d’infanzia Associazione di attivazione culturale giovanile realizzato in collaborazione con il Comune di Mantova giunge al terzo appuntamento: una esperienza artistica notturna inedita chiamata “Sleep Concert”.

Sabato 11 aprile, a partire dalla mezzanotte, i cittadini mantovani (e non solo) sono invitati a vivere un’esperienza sensoriale unica. Un format che torna a Mantova dopo l’edizione 2022 di Segni New Generations Festival. L’evento è aperto a tutti e tutte a partire dai 14 anni: adolescenti, giovani e adulti sono invitati a condividere questa notte di rito e musica, ma attenzione: le prenotazioni chiuderanno al raggiungimento della capienza prevista (max 40 persone).

“Contare pecore elettriche”, a riferimento della sua dimensione onirica, è il sottotitolo dell’evento di questo sabato 11 aprile, curato da Monica Colella, General Manager di Segni Festival ed oggi motore della Direzione Artistica transgenerazionale che la vede al fianco di un gruppo di ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni (La Corsa Continua), oltre che naturalmente in sinergia con Cristina Cazzola, già direttrice artistica e fondatrice di Segni.

Protagonista della notte sarà il progetto L’Impero della Luce, che proporrà una performance ininterrotta di sette ore, pensata per un pubblico dormiente o in stato di semi-veglia. Lo Sleep Concert è un esperimento psicofisiologico e un rituale collettivo: la musica seguirà le fasi del sonno dei partecipanti, decrescendo nel cuore della notte per poi risalire dolcemente verso le 7.00, accompagnando un risveglio naturale e armonioso. È un invito a riscoprire la propria vita interiore in una società che spesso la sacrifica in nome della

produttività.

L’evento rappresenta il culmine del percorso MZ di Segni (Millennials + GenZ), lo spazio che negli ultimi quattro anni ha intrecciato i linguaggi di queste due generazioni. Con “La Corsa

Continua”, questo percorso evolve ulteriormente: non sono più solo i professionisti a programmare per i giovani, ma sono i giovani stessi a fare cultura.

Il format dello Sleep Concert ha una forte natura interattiva e prevede che il pubblico porti con sé sacco a pelo/coperta e cuscino, ed eventualmente materassino. L’area per il pubblico sarà allestita con una moquette e in fase di accoglienza sarà possibile decidere il luogo più desiderato per passare la notte all’interno dello spazio del boccio. In caso di necessità è possibile contattare Segni d’infanzia per dubbi e chiarimenti. A fianco della location è presente un ampio parcheggio che permetterà di giungere all’evento con comodità. Al termine della performance, dalle 07.00 alle 08.00, si terrà il “Public Dream”, una conversazione di gruppo moderata per condividere, le esperienze oniriche vissute, davanti a una colazione condivisa e offerta da Segni d’infanzia Associazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite google form:

https://forms.gle/sqg9m25NA2EUHUts6.

Info e prenotazioni: segreteria@segnidinfanzia.org; 0376 752417 o

3756382711; @LaCorsaContinua su ig.