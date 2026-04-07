Calcio Promozione – Cavagna: “Sporting, servono i tre punti”

GOITO Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e una classifica che impone una reazione immediata. Lo Sporting Club non è andato oltre l’1-1 contro il Valcalepio nell’ultimo turno e, a tre giornate dal termine, è terzultimo a quota 28 punti. La situazione è delicata e non consente più passi falsi. Il calendario propone domenica la sfida interna contro il Lodrino, quindi la trasferta sul campo dell’Atletico Orsa Iseo e, in chiusura, il derby casalingo con l’Asola. Tre partite decisive per tentare di evitare i play out e rimettere in piedi una stagione complicata. «La gara col Valcalepio era da vincere – sottolinea il presidente Devis Cavagna -. Abbiamo disputato un buon primo tempo, ma nella ripresa non siamo riusciti a confermarci. In questo momento la classifica parla chiaro e le nostre dirette concorrenti non mollano. Quando si lotta per salvarsi bisogna fare di tutto per vincere, invece abbiamo raccolto solo un punto». Ora serve un cambio di marcia, anche perché le prossime avversarie hanno obiettivi importanti: «Affronteremo Lodrino e Asola che puntano ai play off – prosegue Cavagna – la sfida con l’Orsa è quasi uno spareggio. Non sarà semplice, però dobbiamo provarci fino alla fine: adesso servono i risultati».