Powerchair Hockey – I Macron Warriors trionfano al “Pilsen Open” in Repubblica Ceca

Pilsen (Cze) Trionfo dei Macron Warriors Sabbioneta al prestigioso torneo internazionale “Pilsen Powerchair Open” in Repubblica Ceca. I rossoblù hanno dominato la competizione dalla fase a gironi fino alla finale contro gli olandesi GP Bulls, confermandosi tra le migliori realtà del panorama internazionale. I numeri parlano chiaro: 6 vittorie su 6 partite, 113 gol segnati (tutti su azione) e 18 subiti, con due clean sheet e altre due gare chiuse concedendo una sola rete. Cinque i marcatori, tre dei quali in doppia cifra: Leonardo Catania (75 reti), Riccardo Federigi (15), Ion Jignea (12), oltre a Tommaso Liccardo (9) e Ilaria Di Ruzza (1). Dopo aver chiuso imbattuti il girone di qualificazione, i Warriors hanno superato con autorità quarti di finale e semifinale. Il momento più intenso è arrivato nella finalissima: sotto di due reti contro gli olandesi dei GP Bulls, i virgiliani hanno reagito con carattere, ribaltando la gara e imponendosi 9-7 al termine di una sfida combattuta e spettacolare. Determinante la prova corale della squadra, capace di esprimere qualità sia in fase offensiva che difensiva. Su tutti, ancora una volta, Leonardo Catania, autore di un torneo straordinario chiuso con l’incredibile bottino personale di 75 gol. Fondamentale anche il contributo di Federigi e del capitano Jignea, così come il lavoro di tutto il gruppo. «Sono felicissimo per questo successo – ha dichiarato il coach Fabio Merlino -. La squadra ha disputato un torneo di altissimo livello, con concentrazione e determinazione. Non era semplice affrontare tante partite in pochi giorni, ma tutti hanno risposto alla grande. È una vittoria meritata che dedichiamo ai nostri tifosi». Grande soddisfazione anche nelle parole del capitano Jignea: «Abbiamo dimostrato di essere competitivi anche a livello internazionale. La reazione in finale è stata la prova della nostra forza». Sulla stessa linea Catania: «Segnare è importante, ma è il lavoro di squadra che fa la differenza». Archiviati i festeggiamenti, l’attenzione si sposta ora sul campionato: domenica 19, al palazzetto dello sport di Sabbioneta, i Warriors affronteranno i Black Lions nell’ultima gara di regular season, decisiva per il primato in classifica in vista della finale scudetto.