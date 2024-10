Calcio Promozione – Crisi Asola, lo “Schiantarelli” è terra di conquista: passa anche il Travagliato

Asola L’Asola perde nuovamente in casa, 1-2, contro i bresciani del Travagliato. Ospiti meritatamente in vantaggio a fine primo tempo con Scidone. Quest’ultimi giocano meglio anche a inizio ripresa e al 62’ Scidone realizza la doppietta. Nel finale Buonaiuto accorcia le distanze ma è troppo tardi per provare a evitare la sconfitta, terza di fila allo Schiantarelli.

Il match inizia con grande intensità da parte di entrambe le squadre. La prima grande occasione si registra al 29’: Chitò recupera palla al limite dell’area, serve Grazioli e quest’ultimo di poco non trova il vantaggio, anche grazie a una deviazione fortuita di un difensore avversario. Due minuti dopo Vitali spaventa la retroguardia mantovana con un gran diagonale, che esce di pochissimo. I bresciani in questa fase sono più efficaci e messi meglio in campo. Al 41’ nuovamente Vitali trova una grandissima risposta di Marcolini, il quale salva letteralmente l’Asola. Al 44’ però il Travagliato passa: Vitali serve a centro area Scidone, il quale si inventa una conclusione spettacolare in rovesciata che si insacca poco sotto la traversa. Nella prima parte della seconda frazione sono ancora i ragazzi di mister Santini a spingere, mentre l’Asola non sembra riuscire a trovare il modo per rendersi pericolosa. Al 60’ discesa dello scatenato Vitali , il quale salta Marcolini e mette in mezzo un gran pallone per Scidone, ma quest’ultimo mette incredibilmente fuori di testa. Due minuti dopo però quest’ultimo riesce a rifarsi: Chitò perde una brutta palla, contropiede del Travagliato e Scidone trova la doppietta personale. Nei minuti successivi, i padroni di casa provano a reagire e giocano con maggiore frequenza nella metà campo avversaria. Purtroppo, l’Asola riesce a fare male solo in pieno recupero, grazie alla punizione di Buonaiuto che riesce ad accorciare le distanze. Il gol arriva però troppo tardi e così arriva la seconda sconfitta casalinga consecutiva per i ragazzi di mister Franzini.

RISULTATI 5a GIORNATA

Asola-Aurora Travagliato 1-2

Pavonese-Governolese 5-1

Gussago-Vobarno 1-1

Orsa Iseo-Sported Maris 1-2

Rezzato Dor-Poggese 1-5

San Lazzaro-San Pancrazio 1-1

Sporting Brescia-Lodrino 1-0

Verolese-Union Team Marmirolo 2-2