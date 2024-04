Ciclismo – Che spettacolo al “Crosscountry” di Viadana con 150 giovanissimi

Viadana I Giovanissimi esaltano l’mtb danno spettacolo all’interno del Bike Park Baden Powell di Viadana. Ieri mattina, in occasione del Crosscoutry Città di Viadana, circa 150 baby, compresi quelli delle formazioni virgiliane come l’Mtb Novagli, lo Sporteven ed il Chero Piping Team Sfrenati, hanno strappato applausi ai numerosi sportivi presenti lungo il tracciato dalla prima all’ultima gara in programma. Elogi e complimenti sono stati riservati anche agli atleti della G0 che hanno vissuto come sempre il loro momento promozionale. Dietro le quinte di questo appuntamento valido anche come seconda tappa dello Junior Cup Mtb Avis, hanno lavorato sodo i dirigenti del Gioca in Bici Oglio Po con quelli del Team Viadana Bike. A sostenere il lavoro di questi appassionati sono stati tra gli altri anche il Comune di Viadana, presente con l’assessore Cavallari, ed il Comitato provinciale Fci di Mantova, che per l’occasione era rappresentato dal presidente Fausto Armanini.

Per quel che concerne i colori mantovani da sottolineare nella G1 la vittoria di Giorgio Tambini ed il 3° posto di Raul Culatina; nella G2 salgono sul podio conquistando il secondo posto sia Martina Flaviani che Filippo Mantovani.

Piazza d’onore nella G4 per la giovane Linda Buttani e nella G5 di Gabriele Tambini.

Sempre ieri, parlando delle altre categorie, per quel che concerne l’mtb, per dovere di cronaca c’è da sottolineare il 5° posto dell’allieva Giulia Bertelli dello Sporteven ottenuto a Concesio (Bs).

Restando in questa categoria, ma rivolgendo lo sguardo alla sezione maschile a Passirano, nel Veronese, in occasione del Giro delle Tre Province, sottolineiamo per il Mincio Chiese il 4° posto di Mattia Serini ed il 10° di Affini.

Scendendo di categoria a Monselice, in provincia di Padova, Matteo Raisi dello Sporteven si è piazzato all’8° posto, mentre tra le ragazze, l’allieva Maria Acuti del Vc Sovico è arrivata nona nella gara di Bianconese, nel parmense. Buona prova anche per l’esordiente Beatrice Costa del Gioca in bici Oglio Po arrivata undicesima.