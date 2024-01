Calcio Promozione – Il cantiere Suzzara al lavoro. Petrassi: “Salvezza, ci credo”

SUZZARA E’ ancora un cantiere aperto il Suzzara affidato alla guida tecnica di Aldo Petrassi: a partire da domenica 14, dalla gara in trasferta con l’Orsa Iseo affronterà il ritorno nel girone D della Promozione: la compagine del presidente Enzo Palvarini al momento chiude la classifica a quota 12 con Borgosatollo e Ome. Senza i giocatori di Soccer Universities, Bonaccio e Lomellini passati al Luzzara, Cerchiari e Mazza andati a Gonzaga, Visoli passato alla Riese e Mattia Vincenzi per la Poggese, la rosa a disposizione del mister è veramente risicata. «Sicure novità gli ex Suzzara Giova e Puro e l’estremo difensore Ruggiero – spiega Petrassi -, abbiamo degli atleti in prova ma non è detto che resteranno a disposizione, li stiamo testando. Le amicrhevroli saranno utili in tal senso». Nel 2024 la difficile corsa salvezza: «Credo fermamente nella salvezza – concude Petrassi – non avrei accettato l’incarico, altrimenti. Daremo tutto per mantenere la categoria».